Der DAX konnte am Freitag weiter ansteigen und bei 14.571 Punkten aus dem Handel gehen. Allerdings mit einer bärischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper, die erneut die nachlassende Aufwärtsdynamik widerspiegelte. Am heutigen Montag zeigt sich der DAX im vorbörslichen Handel auch schwächer bei 14.450 Punkten. Der DAX könnte also auch nach Börsenbeginn um 09:00 Uhr mit einem Gap-down in den Handel starten und weiter nachgeben. Die nächste ...

