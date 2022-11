Teamviewer-Anteilseigner bekommen momentan richtig was für ihr Geld. Schließlich notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 13,75 Prozent fester. Mit Gewinnen schloss die Aktie an insgesamt vier der fünf Sitzungen. Dabei bekam Teamviewer insbesondere am Dienstag mit einem Plus von 7,05 Prozent kräftig Oberwasser. Teamviewer ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Download-Tipp: Jetzt zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,7 Prozent, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...