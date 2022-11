Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Ringen zwischen "Tauben" und "Falken" im EZB-Rat scheint in vollem Gange, so die Analysten der Helaba.Zuletzt hätten sich einige Befürworter weiterhin starker Zinserhöhungen zu Wort gemeldet (z.B. Schnabel) und erneut 75 Basispunkte im Dezember gefordert. Es schien fast so, als wollten sie geldpolitisch Pflöcke einrammen, um gegen die allgemein zunehmende Erwartung eines flacheren Zinspfades anzugehen, so die Analysten der Helaba. Mit dem Protokoll der Ratssitzung habe sich aber auch gezeigt, dass es "einige" Geldpolitiker gebe, die aufgrund der Rezessionssorgen vorsichtiger vorgehen wollten. Die eingehenden Wirtschaftsdaten würden daher genauestens zu überprüfen sein, ob eine nachhaltige Wende der Inflationsrate greifbar werde. ...

