Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Aquagem (https://www.aquagem.com/), ein auf Inverter-Poolpumpen spezialisierter Hersteller, hat auf der Piscine Global Europe 2022 seine neueste 20-fach energiesparende Inverter-Poolpumpe mit Wasserkühlung, die InverSilence®-Technologie und weitere neue Pool-Innovationen und -Lösungen mit großem Erfolg ausgestellt.Während der gesamten Veranstaltung zogen die innovativen Produkte von Aquagem viele Besucher aus der ganzen Welt an.Mit einer Live-Demonstration präsentierte Aquagem die Leistung der Inverter-Poolpumpe InverPro (https://www.aquagem.com/inverpro-aquagem-most-silent-inverter-pool-pumps-for-wholesale.html) durch ihren Anschluss an einen Wassertank. Alle Besucher hatten ein immersives Erlebnis und wurden von seinem stilvollen Design, seiner extremen leisen Operation und seiner intelligenten Steuerung überrascht. Durch ihre nachgewiesenen Energieeinsparungen und reduzierten Kohlenstoffemissionen erhielt die Inverter-Technologie für Poolpumpen positive Kommentare und wurde als entscheidende Lösung für nachhaltige Entwicklung und Kohlenstoffneutralität angesehen."Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Poolpumpe mit einem so modernen Design so leise und intelligent sein kann. Ich bin davon überzeugt, dass der Inverter-Poolpumpe die Zukunft gehört", stellte ein Besucher fest."Ich habe nach einem zuverlässigen Hersteller von energiesparenderen Poolpumpen gesucht, und bei Aquagem sehe ich hier großes Potenzial und Hoffnung. Zweifellos wird die Marktnachfrage nach Inverter-Poolpumpen während der Energiekrise steigen", erklärte ein weiterer Besucher.Weitere neue Produkte von Aquagem werden auf der Piscine Global Europe 2022 präsentiert, darunter:- Inverter-Poolpumpen der neuesten Generation, angetrieben durch originale InverSilence®- und Wasserkühlungstechnologien, die 20-mal mehr Energie spart und um ein 40-Faches leiser ist.- Automatisches Mehrwegeventil I-Wash mit Touchscreen, das durch gründliche Interaktion mit der Inverter-Poolpumpe die höchsten Effizenz für Poolspülung und -filtration bietet.- 12-Volt-Schwimmanlage InverJet mit sicherer Spannung - die erste und einzige Schwimmanlage, die mit 12-Volt-Spannung betrieben wird und für elektrische Sicherheit sorgt."Wir fühlen uns geehrt, auf der Piscine Global Europe vertreten zu sein, und es ist für uns sehr wertvoll, mit so vielen Geschäftspartnern, Kollegen und Fachleuten aus der Pool-Branche zusammenzukommen und uns untereinander auszutauschen ", erklärte Jessie, Verkaufsdirektor bei Aquagem. "Es ist auch eine großartige Möglichkeit, unsere brandneuen energieeffizienten und intelligenten Pool-Lösungen weithin bekannt zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Innovationen ein effizienteres und umweltfreundlicheres Pool-Erlebnis für jeden bieten."Dank des Umfangs der Veranstaltung und der starken Unterstützung durch die Kunden war die Messe für Aquagem unvergesslich und sehr produktiv. Als Schöpfer der Inverter-Poolpumpe wird Aquagem (https://www.aquagem.com/) seine Bemühungen zur Innovation energieeffizienter Produkte weiter verstärken und nach neuen intelligenten Lösungen suchen, um die Entwicklung der Industrie voranzutreiben.Bin Chenmarketing@aquagem.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1954256/Aquagem_Team_in_Piscine_Global_Europe_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/energiesparende-und-intelligente-pool-innovationen-von-aquagem-glanzen-auf-piscine-global-europe-2022-301687596.htmlOriginal-Content von: Aquagem Technology Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163915/5380713