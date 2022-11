Am Freitag nach Börsenschluss gab Brenntag bekannt, dass sich das Unternehmen in einem frühen Stadium der Übernahmegespräche mit dem US-Konkurrenten Univar Solutions Inc. befindet. Brenntag hat eine gute Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen, und eine solche Übernahme würde Brenntag in eine andere Sphäre katapultieren, sowohl aus Sicht des Umsatzes und der Erträge als auch in Bezug auf den weltweiten Marktanteil (eAR 7,5 %). Ein Zusammenschluss beider Unternehmen würde die Möglichkeit bieten, seine weltweite Marktposition als Nummer 1 zu manifestieren, das Wachstum zu steigern und die Kosten zu senken. Allerdings könnte eine Übernahme mit harten und langwierigen kartellrechtlichen Prüfungen verbunden sein und nur unter schmerzhaften Bedingungen (z.B. Divestments) genehmigt werden. Aus Branchensicht wäre eine Übernahme jedoch absolut sinnvoll und würde das bestehende Produktportfolio und die geografische Reichweite von Brenntag hervorragend ergänzen. Die Finanzierung eines solchen Deals würde nach Ansicht von AlsterResearch jedoch eine Kapitalerhöhung erfordern. Die KAUFEN-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 100,00 wird bekräftigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Brenntag%20SE





