Der SMI notiert nach einem leichteren Start um 9.15 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 11'179,37 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am Montag im frühen Handel wenig verändert. Gebremst wird der Markt laut Händlern von den Sorgen der Anleger über die jüngste Entwicklung in China. In den vergangenen Tagen ist es in dem Land wegen der strikten Massnahmen der Null-Covid-Politik zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in...

