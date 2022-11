EQS-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz/Produkteinführung

CONNECT: Montega präsentiert neue Plattform-Features auf dem Eigenkapitalforum



28.11.2022

Montegas innovative CONNECT-Plattform hat sich in 2022 weiterhin dynamisch entwickelt. Institutionellen Investoren bietet CONNECT kostenfreien Zugang zu jährlich hunderten Kapitalmarktevents sowie einem umfangreichen Coverage-Universum mit Small- und MidCaps vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum. Emittenten führen über CONNECT reichweitenstarke Veranstaltungen durch und beschreiten neue Wege im Investor Targeting.



Im November hat Montega die nächste Ausbaustufe der Plattform gelauncht. Investoren können fortan den Empfang von Research und Event-Einladungen noch individueller gestalten und bereits vor den Events Fragen an die Vorstände einreichen. Emittentenvertreter haben neuerdings u.a. die Möglichkeit, die Anmeldeseite für ihre Events an die eigene Corporate Identity anzupassen und das Event-Feedback direkt auf der Plattform einzusehen.



Als Silver Partner des Deutschen Eigenkapitalforums stellt Montega die CONNECT-Plattform mit allen neuen Features vom 28. bis 30. November in der Exhibition Area (Stand 6) in Frankfurt vor. Getreu dem Montega-Motto "Wir verbinden Emittenten und Investoren" sind alle Interessierten herzlich eingeladen, CONNECT dort live zu erleben und sich mit dem Montega-Team über die zahlreichen Vorzüge der Plattform auszutauschen.



Montega-Vorstand Pierre Gröning hat die Weiterentwicklung von CONNECT maßgeblich vorangetrieben und zeigt sich voller Vorfreude auf die anstehenden Konferenztage: "Mit dem Update haben wir die Plattform erneut um zahlreiche Funktionen erweitert, die die Interaktion zwischen Emittenten und Investoren noch effizienter gestalten. Gleichzeitig werden die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen beider Gruppen noch stärker berücksichtigt. Das erste Feedback unserer Kunden ist überaus positiv ausgefallen. Entsprechend freuen wir uns umso mehr darauf, die neuen Features den zahlreichen Interessierten beim Eigenkapitalforum zu präsentieren."



Am 28.11. ab 18:30 Uhr veranstaltet Montega gemeinsam mit der ICF BANK AG am Stand zudem ein Get-Together bei frisch gezapftem Bier und lädt alle Konferenzgäste auch hierzu herzlich ein.



