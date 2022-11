Essen (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Rentenmärkte befinden sich derzeit im Umbruch, so die Analysten der National-Bank AG.Im Kern würden die Hochpunkt der Notenbankzinspfade näher rücken, sodass die Kurven allmählich zu invertieren beginnen würden. In der Tat dürfte die Zeit der "großen" Zinsschritte nunmehr vorbei sein, Mitglieder des FOMC würden auf erste Erfolge bei der Inflationsbekämpfung verweisen. Der verringerte Preisdruck müsse sich in den nächsten Monaten aber noch bestätigen: Die FED werde also vermutlich auf der Dezember-Sitzung weitere 50 Basispunkte beschließen und dann die weitere Datenentwicklung abwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...