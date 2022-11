Hamburg (ots) -Am 2. Dezember feiert Ulrich Wickert seinen 80. Geburtstag. Für Plan International ein schöner Anlass, dem beliebten Fernsehjournalisten und Autor für seine langjährige Unterstützung zu danken.Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland, sagt: "Im Namen von Plan International gratuliere ich Ulrich Wickert sehr herzlich und danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz. Als Pate und ehrenamtliches Kuratoriumsmitglied hat er sehr zur Bekanntheit und zum Ansehen unserer Kinderrechtsorganisation beigetragen - und damit auch zum Erfolg unserer Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Vielen Menschen ist sein Engagement ein Vorbild, das sie zu eigenem Handeln für benachteiligte Kinder und Jugendliche motiviert."Dr. Werner Bauch, Vorstandsvorsitzender der Ulrich Wickert Stiftung, sagt: "Das Engagement von Ulrich Wickert für Plan International ist einfach großartig. Mit seiner Treuhandstiftung unter dem Dach der Stiftung Hilfe mit Plan fördert er die Medienarbeit von Kindern und Jugendlichen. Außerdem vergibt er jährlich einen inzwischen renommierten Preis an Journalist:innen, die sich mit ihren Reportagen für die Rechte von Mädchen und Jungen weltweit einsetzen. So gibt Ulrich Wickert jungen Menschen eine Stimme und hilft, ihre Lebenssituation langfristig zu verbessern."Ulrich Wickert unterstützt die Projekte und Kampagnen von Plan International seit 1995 und ist seit 2004 ehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums der deutschen Organisation. 2011 gründete er unter dem Dach der Stiftung Hilfe mit Plan eine eigene Treuhandstiftung, die den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte vergibt. Für den Journalistenpreis können noch bis zum 31. März 2023 Medienbeiträge eingereicht werden https://www.ulrich-wickert-stiftung.de/journalistenpreis.Pressekontakt:Weitere Informationen:Plan International Deutschland e. V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgAntje Schröder, Pressereferentin, Tel. 040 / 60 77 16-281 oder -204, presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5380799