Wien (ots) -wiiw und Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft präsentieren neue Studie zu den wirtschaftlichen und sozialen Effekten von Direktinvestitionen aus Deutschland und Österreich in OsteuropaWir laden Sie sehr herzlich zu unserem Pressegespräch ein!30. November 2022, 09:30 UhrWiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum im Souterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien und ONLINEFür die physische Teilnahme vor Ort registrieren Sie sich bitte hier (https://rb.gy/5zrg2i): https://rb.gy/l8cbsrFür den Teilnahmelink zum LIVESTREAM registrieren Sie sich bitte hier (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__sctMEmGS1e_HWQfTfZzVg): https://rb.gy/pvikvgDie Erweiterungen der Europäischen Union seit 2004 haben zur positiven Entwicklung der deutschen und österreichischen Wirtschaft beigetragen. In der vom Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (https://www.ost-ausschuss.de) in Auftrag gegebenen Studie "Economic and Social Impacts of FDI in Central, East and Southeast Europe" hat das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) (https://wiiw.ac.at) die Effekte ausländischer Direktinvestitionen in 17 ausgewählten Ländern Mittelost- und Südosteuropas analysiert.Im Fokus standen dabei folgende Fragen:- Welchen Einfluss hatten die ausländischen Direktinvestitionen auf Wachstum und Arbeitsmarkt?- Welche sozialen Folgen hatten sie?- Welche Rolle spielten dabei insbesondere deutsche und österreichische Direktinvestitionen?Ihre Gesprächspartner:Philipp Haußmann, Vorstandsmitglied des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V. und Vorstandssprecher der Ernst Klett AGMario Holzner, Direktor des wiiwBranimir Jovanovic, Ökonom am wiiw, StudienautorDoris Hanzl-Weiß, Ökonomin am wiiw, StudienautorinGunter Deuber, Head of Research, Bereichsleiter Volkswirtschaft und Finanzanalyse, Raiffeisen Bank International AGDie Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.Wir freuen uns auf Sie!