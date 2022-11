München (ots) -Die Streaming-Highlights von Joyn im Dezember haben von actionreichen Liveshows bis zu warmherzigen TV-Momenten alles zu bieten und heizen in der frostigen Jahreszeit so richtig ein. Es wird spannend: Streaming-Legende MontanaBlack sperrt fünf Social-Media-Stars hinter Gitter in "GET AWAY! VON MONTANABLACK" - am 11. Dezember 2022 ab 18:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn. Knallbunt wird es bei "G-A-Y: Mr. Gay Germany": Joyn sucht den neuen Titelsieger und Botschafter der deutschen LGBT+-Community 2023 - ab 16. Dezember 2022 kostenlos auf Joyn. Der Dezember hält außerdem die Rückkehr vieler TV-Lieblinge bereit - wie die Gameshow-Reihe "Schlag den Besten" am 8. und 15. Dezember 2022 sowie die "TV total Autoball WM" am 16. Dezember 2022. Zu sehen sind beide Shows im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Moderator Jörg Pilawa rundet das Jahr mit gleich zwei neuen Shows ab: "Der SAT.1 Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" am 21. Dezember 2022 sowie das Comeback von "Stars in der Manege" am 30. Dezember 2022. Beide Shows sind im SAT.1 Livestream auf Joyn sowie nach TV-Ausstrahlung in der Joyn Mediathek zu sehen."GET AWAY! VON MONTANABLACK", die spannende Escape-Gameshow am 11. Dezember 2022 live und kostenlos auf JoynDicke Gitterstäbe, hohe Knastmauern und nichts für schwache Nerven: Fünf Creator*innen sind in einem stillgelegten Gefängnis eingesperrt und versuchen während des spektakulären Live-Events "GET AWAY! VON MONTANABLACK", am 11. Dezember 2022 exklusiv auf Joyn, auszubrechen! Streaming-Legende und Ideengeber MontanaBlack (4.800.000 Abonnent*innen auf Twitch) übernimmt bei der packenden Escape-Gameshow die Rolle des Spielleiters und Komplizen. Doch ist er wirklich Freund - oder nicht doch Feind? Sparringspartner des Gastgebers ist Moderator Steven Gätjen, der gemeinsam mit MontanaBlack durch den Abend führt. Trymacs (3.200.000 Abonnent*innen auf Twitch), Knossi (2.100.000 Abonnent*innen auf Twitch), Kayla Shyx (727.000 Abonnent*innen bei YouTube) und EliasN97 (1.300.000 Abonnent*innen auf Twitch) stellen sich zahlreichen, abwechslungsreichen Einzel- und Teamchallenges, bevor sie im Finale auf eine besonders überraschende Herausforderung stoßen. MontanaBlack und die Zuschauer*innen begleiten während der Liveshow die spannenden Ausbruchsversuche der Gefangenen und verfolgen das Schicksal der Insass*innen hautnah - denn nur eine*r kann es in die Freiheit schaffen!"G-A-Y: Mr. Gay Germany", die neue Reality-Doku begleitet den Wettbewerb erstmalig ab 16. Dezember 2022 exklusiv und kostenlos auf JoynTitel-Premiere auf Joyn: Seit 2008 können sich Teilnehmende aus aller Welt um den Titel MR. GAY GERMANY bewerben, doch bisher fand der Wettbewerb immer ohne TV- oder Streaming-Publikum statt. Joyn ist die erste Streaming-Plattform, die Zuschauer*innen hinter die Kulissen blicken lässt und ihnen ermöglicht, die Suche nach dem offiziellen Botschafter der deutschen LGBT+-Community mitzuverfolgen - in der neuen Reality-Doku "G-A-Y: Mr. Gay Germany" ab 16. Dezember 2022 immer freitags auf Joyn. Das neue Joyn Original begleitet zwölf ausgewählte Bewerber bis zum großen Finale der MR. GAY GERMANY 2023 Wahl. Wer hat das Zeug dazu, sich den Titel zu holen und die Gay-Community für ein Jahr zu repräsentieren?Weitere Highlights im Dezember auf Joyn und bei Joyn PLUS+Die Film- und Serien-Highlights im Dezember auf Joyn und bei Joyn PLUS+ sorgen für eine erlebnisreiche und zugleich gemütliche Vorweihnachtszeit: Er kommt, sieht und bringt schlecht laufenden Restaurants wieder auf Vordermann. In der neuen Staffel "Rosins Restaurants" weist Starkoch Frank Rosin mit einem Rundum-Coaching Besitzer*innen, Köch*innen und Servicepersonal den Weg aus der Krise - ab 8. Dezember 2022 mit wöchentlich einer neuen Folge auf Joyn sowie einer exklusiven Preview der weiteren Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung immer zuerst bei Joyn PLUS+. Wieder da: Die Weihnachtsstaffel der erfolgreichen ProSieben-Showreihe "Schlag den Besten". Welche Allround-Talente überzeugen diesmal beim großen Duell um 50.000 Euro? Am 8. und 15. Dezember 2022 um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Deutschlands kultigster Trostpreis ist zurück: der Zonk! In "Geh aufs Ganze!" zockt Jörg Draeger wieder um Geld- und Sachpreise in Umschlägen, Kisten oder hinter Toren. Die zweite Staffel der Neuausgabe der beliebten Gameshow ist ab 8. Dezember 2022 im SAT.1 Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek zu sehen. Perfekt für romantische Abende vor dem Kamin eignet sich der US-amerikanische Liebesfilm "After Passion" - ab 12. Dezember 2022 exklusiv bei Joyn PLUS+. Ein weiteres TV total Format findet seinen Weg zurück in das deutsche Fernsehen: Die "TV total Autoball WM" schießt sich am 16. Dezember 2022 in Hannover mitten in das Herz der Zuschauer*innen. Diese Promis kämpfen neben anderen um den WM-Titel 2022: Moderator Sebastian Pufpaff steigt für Deutschland in den PKW, Sportler Rúrik Gíslason vertritt sein Heimatland Island, Rallyefahrer Sébastien Ogier möchte den Titel für Frankreich holen und Rapper Eko Fresh für die Türkei - wer gewinnt, sehen die Zuschauer*innen am 16. Dezember 2022 ab 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Das Joyn Binge-Highlight im Dezember: "Roswell, New Mexico". Fans der Neuauflage der Serie "Roswell" können sich ab 22. Dezember 2022 alle Folgen der Staffeln 1-3 bei Joyn PLUS+ ansehen.Unsere Highlights für einen besinnlichen Jahresabschluss: Der berühmte Fernsehkoch Jamie Oliver zaubert in "Jamie Oliver: Together - Weihnachten zusammen" raffinierte Gerichte und festliche Menüs für eine gemütliche Weihnachtsparty mit den Liebsten - Staffel 1 mit zwei Folgen ab 10. Dezember 2022 auf Joyn. Der etwas andere Jahresrückblick: Moderator Jörg Pilawa möchte besonders hoffnungsvolle Momente des Jahres 2022 hervorheben und Held*innen mit einzigartigen Geschichten würdigen - "Der SAT.1 Jahresrückblick mit Jörg Pilawa" am 21. Dezember 2022 im SAT.1 Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Für Fans von Deutschlands bekanntesten Auswanderern Konny und Manu Reimann gibt es dieses Jahr eine besondere Bescherung: Ab 25. Dezember können sie zwei Wochen vor TV-Ausstrahlung wöchentlich zwei neue Folgen der neuen Staffel "Willkommen bei den Reimanns" exklusiv bei Joyn PLUS+ ansehen. Ein weiterer TV-Klassiker kehrt zurück: In der Neuauflage von "Stars in der Manege" bei SAT.1 wagen sich Prominente wie Bruce Darnell, Nazan Eckes, Sarah Engels, Fabian Hambüchen und viele weitere in die Manege des Münchner Circus Krone. Sie zeigen atemberaubende Akrobatik, zauberhafte Magie, spaßige Clownerie und gefährliches Feuer. Die Zirkusdirektor*innen Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella führen durch den Abend. Die erste Ausgabe der Live-Show ist am 30. Dezember 2022 im SAT.1 Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek zu sehen.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. 