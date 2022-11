EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PERFORMANCE ONE AG: Die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, couch:now, trifft auf Wachstumsmarkt und forciert Kooperationsmöglichkeiten mit Krankenkassen



28.11.2022 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Performance One AG: Die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, couch:now, trifft auf starken Wachstumsmarkt und forciert Kooperationsmöglichkeiten mit Krankenkassen Mannheim, 28. November 2022 -Digitale Angebote für Patienten sind in Deutschland stark im Kommen, speziell in den vergangenen zwölf Monaten. Das berichtet das Handelsblatt bereits vorab exklusiv aus dem neuen E-Health-Monitor 2022 der Unternehmensberatungs-gesellschaft McKinsey. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG, die mit 75 % an couch:now, der europaweit erste KI-gestützten Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, beteiligt ist: "Für uns und couch:now besonders interessant ist, dass die Bedeutung der "Apps auf Rezept" deutlich steigt. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Akzeptanz und wachsende Bedeutung, auch wenn wir selbst bei couch:now nicht den Weg dieser sogenannten zugelassenen Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) gehen, sondern stattdessen individuelle Kooperationen mit Krankenkassen forcieren sowie den Prozess der Krankenkassenzulassung über die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) gestartet haben." Laut E-Health-Monitor und Handelsblatt kommen die digitalen Angebote bei den Kunden sehr gut an und die Verschreibungen sollen sich im kommenden Jahr auf 125.000 rund verdoppeln. Als weiteres Positivbeispiel führt der E-Health-Monitor die Videosprechstunde an. 61 Prozent der Hausarztpraxen bieten laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) mittlerweile auch digitale Angebote an. Die Videosprechstunde ist mit 37 Prozent das mit Abstand weit verbreitetste. Denis Lademann: "Auch die zunehmende Akzeptanz der Videosprechstunde ist für uns ein zentraler Indikator. Wir gehen bei couch:now einen deutlichen Schritt weiter und eröffnen einen ganz neuen und zusätzlichen Weg für Personen, die psychologische Hilfe suchen. Denn der Engpassfaktor sind Psychologen und Psychotherapeuten. Hier helfen Videosprechstunden nicht wirklich weiter." couch:now dagegen bietet eine Vielzahl führender Psychologen und Therapeuten mit jahrzehntelanger Erfahrung auf der eigenen Plattform mittels Video-Bausteinen, die individuell und dank auf künstlicher Intelligenz basierender Algorithmen auf die Besucher zugeschnitten werden. Abgedeckt werden bereits Paarthemen sowie Hilfe bei Einsamkeit und gegen Stress, Erschöpfung oder Burnout. couch:now befindet sich derzeit in mehreren vielversprechenden Gesprächen mit Krankenkassen. Das Ziel ist es, zum Start mit zwei bis drei Krankenkassen Kooperationen zu schließen, um deren Versicherten gezielte Hilfe anbieten zu können und einen zusätzlichen wirkungsvollen Hilfeweg zu eröffnen, der nicht von den Kapazitätsengpässen bei Psychologen und Psychotherapeuten betroffen ist. Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

28.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com