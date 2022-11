Der DAX startet am Montag mit roten Vorzeichen in die neue Handelswoche und verliert im frühen Handel knapp ein Prozent. Schwache Vorgaben aus China und Hongkong wegen der zunehmenden Proteste im Reich der Mitte drücken auf die Stimmung und sorgen für eine Konsolidierung nach der Erholungsrally der vergangenen Wochen.Die zunehmenden Proteste gegen die strikte Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung sorgen für Unsicherheit. Das kommt an der Börse nicht gut an. Inzwischen fordern die Menschen ...

