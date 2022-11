Das Währungspaar EUR/USD ist in den Vortagen nach dem Verlaufshoch bei 1,044 USD wieder abgesackt und hat im heutigen Tagestief 1,038 USD erreicht. Und damit den 10er-EMA im Tageschart. In der Folge ist das Währungspaar erneut am 10er-EMA nach oben abgeprallt und hat den kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Die laufende Short-Position um 1,040 USD sollte auf Einstand oder leicht im Gewinn glattgestellt werden. Der Stopp wird auf 1,046 USD gesenkt. ...

