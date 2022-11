FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 270 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 350 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 345 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY' - BOFA STARTS HORIZONTE MINERALS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 190 PENCE - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1038 (878) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 950 (1250) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 170 (130) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8400 (9500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1045 PENCE - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2700 (2550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 789 (775) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 30 (40) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 470 (670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 850 (1175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 27 (45) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 170 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 45 (130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 380 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS JUST GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 115 PENCE - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1075) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 225 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 265 (255) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN CUTS ABRDN TO 'SELL' (NEUTRAL) - UBS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 490 PENCE - 'BUY' - UBS CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 13100 (13300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PERSIMMON TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1230 (1290) PENCE - UBS CUTS SMITH & NEPHEW TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 970 (1116) PENCE - UBS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1420 (1410) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

