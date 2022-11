Erfurt (ots) -In neuen Premierenfolgen von "Schau in meine Welt" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) geben Eva, Bogdan, Elora, Cleo und Charlotte den Zuschauenden Einblicke in ihre Leben. Ob beim Einsatz für saubere Parks zum Spielen, aufwendiger Schnitzkunst oder dem ersten Aufritt in einem großen Theaterstück - Kinder auf der ganzen Welt verfolgen unterschiedlichste Träume und gehen verschiedenste Lebenswege. "Schau in meine Welt!" zeigt diese immer sonntags um 20:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player."Eva und ihre Stadt Berlin" (rbb) am 4. Dezember um 20:30 UhrDie neunjährige Eva lebt in Berlin. Sie liebt ihre Stadt und den Park in ihrem Stadtteil Neukölln, in dem sie mit ihren Freundinnen spielt. Doch die meisten Leute kümmern sich überhaupt nicht darum, ihren Müll in die dafür vorgesehenen Tonnen zu werfen. Besonders schlimm findet Eva die Spritzen, die Drogenabhängige liegen lassen. Eine Lösung dafür könnten Parkläuferinnen und -läufer sein, die dafür sorgen, dass für Menschen und Tiere gefährlicher Müll entsorgt wird. Diese müssen von der zuständigen Bezirksregierung eingesetzt werden. Dafür will Eva eine Bürgeranfrage stellen und ihren Wunsch dort persönlich vorstellen. Denn Eva weiß, dass es sich lohnt, ihre Stadt lebenswerter zu machen."Bogdan schnitzt für seine Kirche" (rbb) am 11. Dezember um 20:30 UhrDer zwölfjährige Bogdan lebt in Rumänien und schnitzt seit drei Jahren in der Werkstatt seines Vaters an großen und kleinen Holzarbeiten. Bogdan will eines Tages der beste Holzkünstler der Gegend werden. Er liebt die Arbeit, weil sie für ihn Heimat bedeutet und er mit der Schnitzkunst die Familientradition weiterführt. Schon sein Großvater war ein bekannter Holzschnitzer. Seine Familie, das Dorf und auch die religiösen Traditionen der Gegend mag Bogdan nicht missen. Deshalb hat er sich vorgenommen, ein Altarkreuz aus Eichenholz für seine Kirche im Dorf zu schnitzen. Er will es mit feinen Ornamenten versehen - eine schwierige und anspruchsvolle Herausforderung."Elora, Cleo, Charlotte und ihr Weihnachtsmärchen" (rbb) am 18. Dezember um 20:30 UhrElora, Cleo und Charlotte kennen sich aus dem Zirkus CaBuWaZi. Dort trainieren sie mehrmals in der Woche Kautschuk Akrobatik. In den letzten Monaten haben sie ihr Training erhöht, denn im Dezember stehen sie neben etwa 40 anderen Mädchen und Jungen auf der Bühne des berühmten Varietés "Wintergarten" in Berlin. Dort wird das Märchen "Peterchens Mondfahrt" aufgeführt und alle Kinder sind mit ihren Darbietungen Teil der Geschichte. Bis dahin muss jede Bewegung und jede Dehnung stimmen und die Kostüme passen. Schon während der Generalprobe merken die drei Mädchen, wie aufregend es ist, auf einer richtigen Theaterbühne zu stehen. Die größte Schwierigkeit ist der geringe Platz, denn natürlich ist das Zirkuszelt, in dem sie trainieren, wesentlich größer.Die Reihe "Schau in meine Welt!" ist eine Einladung von Kindern für Kinder, Lebenswelten kennenzulernen, die ihnen bislang unbekannt waren. Die verschiedenen Dokumentationen zeigen Kinder aus aller Welt, die unterschiedlichste Geschichten erzählen, sie aber durch ihr Kindsein miteinander verbinden. Die drei Premiere-Episoden im Dezember sind unter redaktioneller Verantwortung von Anke Pelzer (rbb) entstanden.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/index.html)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5380963