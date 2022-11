Patrick Dewayne im Interview mit dem Kapitalmarktstrategen von RoboMarkets zur aktuellen politischen Entwicklung in China, die zum Wochenstart von Protesten gegen die "Null Covid Politik" der kommunistischen Partei geprägt ist. Welche Auswirkungen haben die Protest in China und bei so manch wichtigem Zulieferer auf die globalen Lieferketten. Was machen wichtige Indizes wie der DAX40 oder der amerikanische S&P aus der aktuellen Situation und welche Erwartungen gibt es aktuell an die Zinspolitik und die Sitzung der FED im Dezember? Eine weitere Anhebung steht ausser Frage, jedoch ist die Frage ob es am Ende 0,5% oder 0,75% werden.