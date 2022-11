Helen Windischbauer (Amundi): Multi-Asset-Portfolios bieten viel Flexibilität

23.11.2022 - Helen Windischbauer, Head of Multi Asset Solutions und stellvertretende Investmentsprecherin bei Amundi Deutschland, erläutert, warum derzeit sowohl Aktien- als auch Rentenmärkte trotz hoher Inflation und trüber Konjunkturaussichten einen gewissen Rückenwind verspüren. Sie ist überzeugt: Multi-Asset-Portfolios könnten im aktuellen Umfeld ihre Stärken gut zur Geltung bringen.

Die Notenbanken haben die Zinsen bereits deutlich erhöht und dürften damit noch einige Zeit fortfahren. Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell aber dennoch relativ stark, wie ist das zu erklären?

Das hat nach unserer Analyse vor allem zwei Gründe: Zum einen erklärte der US-Notenbank-Chef Jerome Powell, dass die nächsten Zinsschritte etwas verhaltener ausfallen dürften. Das nährte jüngst die Hoffnung, dass auch die Inflationserwartung der Notenbank wieder etwas moderater ist. Der Markt war ursprünglich von einer sogenannten Terminal Rate - also einem avisierten Zinsziel der US-Notenbank Fed - von 5 % oder darüber ausgegangen. Nach dem eher moderaten Statement von Powell erwartet der Markt nun wieder einen Wert unter 5 %. Diese Entspannungssignale befeuerten auch die Kursentwicklungen von Aktien. Zum anderen lagen dann ja auch die neuesten Inflationszahlen aus den USA unter den Prognosen, was zusätzlich für Rückenwind sorgte.

Rund 5% Zinsen könnten doch andererseits für Anlegerinnen und Anlegern von festverzinslichen Anleihen auch recht interessant sein?

Das stimmt, Anleihen werden auf jeden Fall wieder attraktiv. Gerade mit Blick auf die USA kann man aus unserer Sicht darüber nachdenken, sich Anleihen ins Portfolio zu nehmen. In Europa würde ich allerdings noch etwas abwarten, denn hier ist die Zinspolitik der EZB nicht ganz so weit fortgeschritten, wie wir sie von der Fed für das nächste Jahr erwarten dürften.

Könnte es nicht auch problematisch sein, zu früh in Anleihen zu investieren? Wir wissen ja, dass bei steigenden Zinsen gerade die Kurse der länger laufenden Anleihesegmente tendenziell fallen.

Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger auch nach der Fristigkeit der Rentenpapiere differenzieren. Denn kurzlaufende Anleihen bieten nach unserer Auffassung derzeit eine attraktive, relativ risikoarme Verzinsung.

Was ist denn Ihrer Meinung nach für Investoren derzeit generell wichtig zu beachten?

Es ist gerade in wechselvollen Märkten bedeutend, flexibel und vorsichtig zu sein, aber eben auch "dabei" zu bleiben. Also mögliche Chancen nicht zu übersehen, sondern vielmehr aktiv zu nutzen. Wir bei Amundi haben derzeit beispielsweise als Basis einen vorsichtigen Ansatz, der von einem Stagflationsszenario ausgeht. Also einer anhaltenden Inflation bei gleichzeitiger schwacher oder gar rückläufiger Konjunktur. In einem solchen Umfeld ist es wichtig, auf Qualität zu setzen, etwa mit Value-Aktien, also wertorientierten Aktien. Und man sollte die Lage aufmerksam beobachten und analysieren, um dann flexibel reagieren zu können.

Multi-Asset-Strategien setzen ja auf ein Mischportfolio aus Aktien und Anleihen sowie oft Rohstoffen oder Währungen. Könnte das im aktuellen Markt für Anlegerinnen und Anleger wieder besonders attraktiv werden?

Die positive Entwicklung im Anleihesegment führt dazu, dass nun die Renditen in diesen Mischportfolios wieder so überzeugend sind, wie zu Nullzinszeiten lange nicht. Und Multi-Asset ist ja sozusagen gelebte Diversifikation und Flexibilität, denn Sie können hier beispielsweise in Staatsanleihen, Fremdwährungen, Schwellenländer-Anleihen oder sogenannte "Income"-Aktien - wie etwa Dividendentitel - investieren. Diese Vielseitigkeit macht die Anlagestrategie gerade so interessant, nicht zuletzt für uns Fondsmanager. Denn die Gewichtung von Aktien oder Anleihen flexibel an die Marktsituation anpassen zu können, ist in wechselhaften Märkten ein großer Vorteil.

Wann, denken Sie, können Anlegerinnen und Anleger wieder verstärkt investieren?

Momentan sind viele zu Recht noch vorsichtig. Doch gegen Ende des Jahres oder auch im ersten Halbjahr des nächsten Jahres sollten sich unserer Meinung nach selektiv wieder interessante Einstiegschancen ergeben. Und Flexibilität bedeutet schließlich auch, dass man den Einstieg nicht verpassen sollte und sozusagen stets "am Ball" bleibt.

Rechtliche Hinweise: Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Informationen in diesem Dokument von Amundi Asset Management und sind aktuell mit Stand 22.11.2022. Die in diesem Dokument vertretenen Einschätzungen der Entwicklung von Wirtschaft und Märkten sind die gegenwärtige Meinung von Amundi Asset Management. Diese Einschätzungen können sich jederzeit aufgrund von Marktentwicklungen oder anderer Faktoren ändern. Es ist nicht gewährleistet, dass sich Länder, Märkte oder Sektoren so entwickeln wie erwartet. Diese Einschätzungen sind nicht als Anlageberatung, Empfehlungen für bestimmte Wertpapiere oder Indikation zum Handel im Auftrag bestimmter Produkte von Amundi Asset Management zu sehen. Es besteht keine Garantie, dass die erörterten Prognosen tatsächlich eintreten oder dass sich diese Entwicklungen fortsetzen.