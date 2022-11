Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ein gemächlicheres Zinserhöhungstempo in Aussicht gestellt hat, sind die Renditen am Anleihemarkt gesunken, so die Deutsche Börse AG.Die zehnjährige Bund-Rendite sei zeitweise auf 1,795 Prozent gefallen - das sei der niedrigste Stand seit Anfang Oktober. Zuletzt notiere sie bei 1,88 Prozent. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stehe bei 141,82 Punkten (25.11.2022). ...

