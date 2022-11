Wien (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der Woche stehen zunächst Daten aus der Eurozone im Vordergrund, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Viele Konjunkturumfragen (sentix, ZEW, ifo, PMI) hätten zuletzt positiv überraschen können. Die Stimmung scheine sich in vielen Wirtschaftsbereichen und Ländern zuletzt nicht weiter eingetrübt zu haben und so würden die Analysten der RBI auch den Sentiment-Umfragen der EU-Kommission eine leichte Verbesserung zutrauen. ...

