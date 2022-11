In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Besonders viel gehandelt wurden die Aktien von E-Autokonzern BYD, Pharmunternehmen Medios und Wasserstoffkonzern Nel. Ob diese Wertpapiere ge- oder verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier. Quelle: wikifolio-wochenrückblick-kw48 Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Medios 18.02% Special Situations long/short 2 Brockhaus Capital Management 30.16% All time high and low 3 Deere & Co 5.59% VA Aktien ETF Strategie ...

