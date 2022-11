Unterföhring (ots) -Er definiert sich durch einen Ferrari, eine Rolex, Millionen Follower, eine extrovertierte Art und will immer die Nummer eins sein: Duft-Influencer Jeremy Fragrance zählt schon jetzt zu den außergewöhnlichsten Bewohnern in der Geschichte von "Promi Big Brother". Kaum jemand faszinierte und polarisierte in zehn Staffeln so wie er.Das Phänomen Jeremy Fragrance: SAT.1 hat den 33-Jährigen die ersten 48 Stunden nach seinem freiwilligen Auszug aus dem "Promi Big Brother"-Haus am vergangenen Mittwoch begleitet und dokumentiert in "Jeremy Fragrance - Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt" (Freitag, 20:15 Uhr) die ersten Schritte zurück in seinem Leben außerhalb des Hauses. Direkt im Anschluss begrüßen Marlene Lufen und Jochen Schropp die Zuschauer:innen zur neuesten Folge "Promi Big Brother".Über Jeremy FragranceInfluencer und Unternehmer Jeremy Fragrance wurde in Oldenburg geboren und wuchs dort in einer sozial schwachen Gegend auf. Der 33-Jährige mit polnischen Wurzeln startet seine Karriere als Mitglied der Castingband Part Six und war später Teil der Boyband Golden Circle. Bei einer Reise in die USA wird das Interesse des gläubigen Katholiken an Parfüm und Düften geweckt. Er startete daraufhin seinen ersten YouTube-Kanal, der in kürzester Zeit zu einem Riesenerfolg wird. Mittlerweile hat Jeremy Fragrance sein eigenes Parfüm-Label "Fragrance One" und gewann 2018 den FiFi-Award für den besten Parfüm-Vlog. 1,88 Millionen YouTube-Abonnent:innen, 5,5 Millionen TikTok- und mehr als 600k Instagram-Follower folgen aktuell Singlemann Jeremy Fragance. Als Bewohner der aktuellen Staffel "Promi Big Brother" entschied er sich am 23. November in der Live-Show überraschend dazu, das Haus freiwillig zu verlassen.Produziert wird "Jeremy Fragrance - Number One" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Jeremy Fragrance - Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt" - Freitag, 2. Dezember 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBPressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5381122