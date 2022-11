Tampa Bay, USA (ots) -Eine neue Social-Engineering-Methode mit dem Namen "Clone-Phishing" wird immer häufiger beobachtet. Der Nutzer erhält eine seriöse E-Mail von einem Unternehmen, das er kennt und dem er vertraut. Anschließend geht die gleiche E-Mail erneut im Postfach ein, nur dass der Absender dieses Mal erklärt, er habe vergessen, zusätzliche Empfänger oder Informationen beizufügen. Ohne die offensichtlichen Anzeichen von Clone-Phishing zu kennen, wird diese Mails als authentisch empfunden und die Argumentation des Absenders wird arglos akzeptiert. Schließlich geben der Inhalt und der Kontext der E-Mail keinen Anlass zu Misstrauen. Es stellt sich jedoch heraus, dass diese zweite E-Mail nicht legitim ist, sondern ein Klon der ursprünglichen Nachricht, der dazu verleiten soll, auf einen schadhaften Link zu klicken oder einen maliziösen Anhang herunterzuladen.Verteidigung gegen jede Art von Phishing-AngriffenZu einer umfassenden Cyber-Sicherheitsstrategie gehören sowohl Technologien, die vor modernen Bedrohungen schützen, als auch bewährte Security Awareness Trainings (https://www.knowbe4.com/security-awareness-training), die Nutzer eines Netzwerks von einer potenziellen Schwachstelle in eine Stärke verwandeln können. "Das Wichtigste, was jeder tun kann, um sein Unternehmen zu schützen, ist, alle Mitarbeiter über die Anzeichen einer Phishing-Attacke aufzuklären, somit das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und proaktiv solche Betrugsmethoden zu bekämpfen", empfiehlt Jelle Wieringa, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 (https://www.knowbe4.com/).Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5381134