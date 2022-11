Münster (ots) -Nach den Berechnungen von StromAuskunft liegt der aktuelle Strompreis für Neuverträge im Durchschnitt bei 46,70 Cent pro kWh beim Grundversorger und 44,56 Cent pro kWh beim günstigsten Versorger außerhalb der Grundversorgung. Damit lohnt sich der Stromanbieterwechsel wieder. Wechselwillige Verbraucher sparen im Durchschnitt rund 75,- Euro. Aber die Ersparnis ist je Bundesland und Wohnort sehr unterschiedlich. Insbesondere in Thüringen, im Saarland, in Hessen und in Sachsen können Verbraucher viel Geld durch einen Wechsel sparen.- Baden-Württemberg (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/baden-wuerttemberg/): 84,79 EUR- Bayern (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/bayern/): 0,86 EUR- Berlin (https://www.stromauskunft.de/de/stadt/stromanbieter-in-berlin.html): -253,15 EUR- Brandenburg (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/brandenburg/): -56,38 EUR- Bremen (https://www.stromauskunft.de/de/stadt/stromanbieter-in-bremen.html): -163,79 EUR- Hamburg (https://www.stromauskunft.de/de/stadt/stromanbieter-in-hamburg.html): -373,15 EUR- Hessen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/hessen/): 162,97 EUR- Mecklenburg-Vorpommern (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/mecklenburg-vorpommern/): -55,92 EUR- Niedersachsen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/niedersachsen/): 49,32 EUR- Nordrhein-Westfalen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/nordrhein-westfalen/): -4,61 EUR- Rheinland-Pfalz (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/rheinland-pfalz/): 47,21 EUR- Saarland (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/saarland/): 216,94 EUR- Sachsen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/sachsen/): 188,56 EUR- Sachsen-Anhalt (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/sachsen-anhalt/): 111,95 EUR- Schleswig-Holstein (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/schleswig-holstein/): -31,79 EUR- Thüringen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/thueringen/): 421,65 EURQuelle: Wechselersparnis am 28.11.2022, https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechsel/wechselersparnis/"Noch vor ein paar Wochen war es in fast ganz Deutschland so, dass die Grundversorgungstarife die günstigsten Tarife am Markt waren und es für Verbraucher keine attraktiven Wechseloptionen gab. Das hat sich durch die zahlreichen Preiserhöhungen der Grundversorger jetzt wieder geändert, wie die Karte mit der Wechselersparnis vom 28.11.2022 zeigt", sagt Dr. Jörg Heidjann, Energieexperte vom Vergleichsportal StromAuskunft.Das Internet-Portal StromAuskunft.de bietet umfangreiche Analyse der Strompreise für über 6000 Städte in Deutschland an. Basierend auf diesen Daten wird der Atlas für Strompreise (https://www.stromauskunft.de/strompreise/strompreis-atlas/) erzeugt. Daraus hat das Portal jetzt eine weitere interaktive Karte erzeugt, in der die Regionen angezeigt werden, wo es überhaupt noch günstige Alternativen zur Grundversorgung gibt. Die Karte zeigt das Sparpotential für Verbraucher bei einem Wechsel vom lokalen Grundversorger zum günstigsten Alternativanbieter. Im Mouseover veranschaulicht die Karte, wie hoch die jährlichen Stromkosten vor Ort sind und welche Wechselersparnis jeweils möglich ist. Per Klick auf die jeweilige Region gelangen Kunden auf eine ausführliche Detailseite zu Ihrem lokalen Strommarkt und können dort schnell und bequem den Anbieter wechseln.Wechselersparnis für Landkreise und StädteAuf regionaler Ebene werden die Unterschiede noch viel größer. StromAuskunft hat dazu in einer Tabelle ein Preisranking mit der möglichen Ersparnis beim Wechsel vom Grundversorger zum günstigsten Anbieter außerhalb der Grundversorgung nach Städten erstellt.Auf Platz 1 dieser Liste steht Neuffen im Landkreis Esslingen. Dort können Haushalte durch einen Wechsel 1812 Euro sparen. Auf Platz 2 folgt Apolda im Landkreis Weimarer Land mit einer Ersparnis von 1693 Euro und Rüsselsheim mit 1631 Euro.Besonders günstige Tarife in der Grundversorgung finden sich dagegen in Bad Aibling, Creglinen, Straubing, Ludwigsfelde, Bad Sachsa, Tegernsee, Kaiserslautern und in Wuppertal.Die vollständige Tabelle mit dem Preisranking finden Sie auf der Seite https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechsel/wechselersparnis/So werden die Preise berechnetStromAuskunft analysiert täglich die Strompreise für Neuverträge in mehr als 6.300 Städten in Deutschland. Grundlage der Preisanalyse ist dabei die Tarifdatenbank von Verivox. Durch diese einzigartige Analyse bietet StromAuskunft ein nahezu vollständiges Bild über die Strompreise in Deutschland. StromAuskunft führt diese Preisanalysen bereits seit über 10 Jahren durch, so dass ebenfalls eine historisch einmalige Analyse der Entwicklung der Strompreise in Deutschland möglich ist.Grundlage für die Berechnung der Strompreise ist ein Jahresverbrauch von 3.500 kWh. Stromtarife mit Kaution und/oder Vorauskasse werden nicht berücksichtigt. Weitere Kriterien für die Preisberechnung:- Vertragslaufzeit: max. 12 Monate- Preisgarantie: min. 12 Monate- Kündigungsfrist: max. 6 WochenAnmerkung: Das errechnete Sparpotenzial bezieht sich auf einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh. Die mögliche Ersparnis wird in Bezug zum Tarif des lokalen Anbieters berechnet.Lohnt sich ein Anbieterwechsel bei den aktuellen Energiepreisen noch?Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich. Überprüfen Sie Ihr persönliches Sparpotential mit dem TÜV-geprüften Stromrechner (https://www.stromauskunft.de/strompreise/stromrechner/) von StromAuskunft.Pressekontakt:StromAuskunft.de ist ein TÜV geprüftes Vergleichsportal &Wechselservice für Strom und Gas.Ansprechpartner:Dr. Jörg HeidjannTel.: 0251-1332690E-Mail: presse@stromauskunft.deWeb: www.stromauskunft.deOriginal-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58601/5381155