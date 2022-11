Berlin (ots) -Das dritte Aufeinandertreffen zweier britischer Box-Giganten steht bevor: Schwergewichts-Legende und WBC-Weltmeister Tyson Fury, 34, verteidigt seinen Titel gegen Derek Chisora, 38, im Tottenham Hotspur Stadium.BILD zeigt den Kampf am Samstag, dem 3. Dezember 2022, ab 20 Uhr live und exklusiv für Abonnenten von BILDplus auf BILD.de und Sportbild.de. Kommentiert wird der Schwergewichts-Schlagabtausch von Sportjournalist Tobias Drews.Die Rivalität zwischen Fury und Chisora besteht seit mehr als einem Jahrzehnt, bereits 2011 und 2014 standen sich beide im Ring gegenüber. Das Duell am 3. Dezember gilt als Comeback des bislang ungeschlagenen Tyson Fury, der nach seinem letzten Sieg gegen Dillian Whyte, 34, im April 2022 das Ende seiner aktiven Karriere verkündet hatte.Ebenfalls live bei BILDplus: Der Vorkampf zwischen WBA-Schwergewichts-Weltmeister Daniel Dubois, 25, und Kevin Lerena, 30, IBO-Weltmeister im Cruisergewicht.Matthias Brügelmann, BILD-Sportchef: "Schon Tyson Furys letzter Kampf gegen Dillian Whyte war ein schlagkräftiges Spektakel, sein Triumph gegenüber Wladimir Klitschko machte ihn einst legendär. Daher freut es uns sehr, unseren BILDplus-Abonnenten live und exklusiv das Duell zwischen Fury und Chisora präsentieren zu können, ein weiterer Schwergewichts-Kampf der Meisterklasse."Das dritte Duell zwischen Fury und Chisora am 3. Dezember 2022, ab 20 Uhr live und exklusiv bei BILDplus und im Anschluss on demand verfügbar.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5381145