Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das wohl wichtigste Ereignis am Rentenmarkt war die Vorlage der Sitzungsprotokolle der großen Notenbanken, alles voran des Protokolls der US-Währungshüter, so die Experten von Union Investment.Angesichts der sich zuletzt eintrübenden wirtschaftlichen Lage hätten die Marktteilnehmer darin die Bestätigung für das gefunden, was sie zuletzt ohnehin schon erwartet hätten. Auch die Mehrheit der Notenbankmitglieder denke wohl darüber nach, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen. Zuletzt hätten die einzelnen FED-Mitglieder zwar weiterhin den Wunsch zum Festhalten an einer restriktiven Geldpolitik betont. Nun seien die Aussagen aber wieder konditionaler geworden, die weitere Entwicklung sei also wieder an Bedingungen geknüpft worden. ...

