Die Papiere von Airbus sind am Montag in einem schwachen Marktumfeld einer der größten DAX-Verlierer. Ein Medienbericht, wonach es bei dem Flugzeugbauer zu Lieferverzögerungen kommen könnte, drückte die Titel mit 3,2 Prozent ins Minus. Noch größere Kursverluste gab es nur für den Chemikalienhändler Brenntag, der Interesse an der Übernahme eines US-Konkurrenten zeigt.Brenntag verliert gegen Mittag 7,2 Prozent und ist damit der mit Abstand schwächste Wert im DAX.Die Analystin Chloe Lemarie vom Investmenthaus ...

