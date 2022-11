In vergangenen Krisen sind schon viele Großkonzerne wie jetzt Uniper (WKN: UNSE01) in Schwierigkeiten geraten. So musste die Commerzbank (WKN: CBK100) während der Finanzkrise auf staatliche Unterstützung zurückgreifen. Hier ist der Bund selbst heute noch zu 15,6 % beteiligt. 2020 gerieten TUI (WKN: TUAG00) und die Lufthansa (WKN: 823212) in große Probleme. Auch diese Aktien sind seitdem kaum gestiegen. Energiekrise lässt Uniper straucheln 2022 stand im Zeichen der Energiekrise. Und wieder ist mit ...

