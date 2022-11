Birr AG - Das Reservekraftwerk mit acht Generatoren in Birr AG wird im Februar bereit zum Einsatz sein. Das teilte General Electric (GE) Gas Power am Montag an einem Mediengespräch mit. Die im Auftrag des Bundes errichtete Anlage soll Notfall-Strom produzieren. Der Zeitplan sei sehr sportlich, sagte der Projektverantwortliche Christian Verhoeven am Mediengespräch. Er zeigte […]Birr AG - Das Reservekraftwerk mit acht Generatoren in Birr AG wird im Februar bereit zum Einsatz sein. Das teilte General Electric (GE) Gas Power am Montag an einem Mediengespräch mit. Die im Auftrag des Bundes errichtete Anlage soll Notfall-Strom produzieren. Der Zeitplan sei sehr sportlich, sagte der Projektverantwortliche Christian Verhoeven am Mediengespräch. Er zeigte sich zuversichtlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...