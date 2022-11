Beijing (ots/PRNewswire) -Der renommierte chinesische Likörproduzent Wuliangye wurde auf der Veranstaltung "Beliebteste chinesische Marken bei Verbrauchern weltweit" zur beliebtesten chinesische Likörmarke gewählt, wie am 26. November bekanntgegeben wurde.Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Büro des Projekts für nationale Marken von Xinhua News Agency, dem China Economic Information Service (CEIS) und anderen Institutionen ins Leben gerufen.Am 10. Mai wurde eine Online-Abstimmung unter ausländischen Verbrauchern über die von ihnen bevorzugten chinesischen Marken initiiert und eine Vorauswahl getroffen, für die unter anderem Daten aus den Mainstream-Medien, Industrieverbänden und E-Commerce-Plattformen herangezogen wurden. Die Abstimmungsliste umfasste 137 chinesische Marken aus 11 Kategorien, darunter Automobile, Haushaltsgeräte, Pharmazeutika und Alkoholika.Während des einmonatigen Abstimmungszeitraums wurden Stimmen ausländischer Verbraucher zu ihren beliebtesten chinesischen Marken von Plattformen wie dem englischen Kanal von Xinhuanet, der Übersee-Social-Media-Matrix von CEIS, Google, DPA, und Info Quest gesammelt. Wuliangye erhielt unter den Likörmarken die meisten Likes.Basierend auf der Online-Abstimmung, Einfluss aus dem Ausland und objektiven Daten wurden über 60 Marken in die engere Auswahl genommen. Nach einer Bewertung durch ein Expertengremium wurden 50 chinesische Marken, darunter Wuliangye, schließlich als die beliebtesten chinesischen Marken nominiert.Chinesischen Spirituosenmarken bieten sich Chancen, globalen Einfluss zu gewinnen, und als ein Branchenführer kultiviert Wuliangye aktiv ausländische Märkte, indem es an internationalen Aktivitäten teilnimmt und die chinesische Spirituosenkultur verbreitet, was zur weiteren Angleichung des chinesischen Spirituosenherstellungsprozesses mit den weltweiten Standards beiträgt.Angetrieben durch den zunehmenden Handel zwischen China und der internationalen Gemeinschaft erweitert Wuliangye seine globale Präsenz und fördert kontinuierlich seinen Internationalisierungsprozess durch den Aufbau von drei internationalen Marketingzentren in der Asien-Pazifik-Region, Europa und Amerika und richtet unter anderem Verkostungszentren in ausländischen Städten ein.Wuliangye ist außerdem tief integriert in internationale Plattformen wie die China international Import Expo, APEC, das Boao Forum for Asia und die China-ASEAN Expo, um die positive Haltung der Inklusivität und Offenheit chinesischer Spirituosen zu vermitteln und in der neuen Ära der Welt eine Visitenkarte der chinesischen alkoholischen Getränke zu überreichen.Mit kontinuierlichem Austausch, gegenseitigem Lernen und offener Zusammenarbeit wurde Wuliangye von der internationalen Gemeinschaft weithin anerkannt, und die Marke wird kontinuierlich in maßgeblichen Branchen-Rankings geführt. Wuliangye gehörte außerdem zu den ersten chinesischen Erzeugnissen, die im Abkommen zwischen China und der Europäischen Union über geografische Herkunftsangaben aufgenommen wurden.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/331344.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1956015/Wuliangye.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-der-chinesische-likorhersteller-wuliangye-wurde-von-verbrauchern-weltweit-als-beliebteste-chinesische-likormarke-gewahlt-301687760.htmlPressekontakt:Silvia Su,+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5381401