Strategischer Spatenstich für SEMODUs exquisite, modular entwickelte Stadthaustypologie: Entwicklung von bis zu drei hochwertigen modularen Stadtvillen im Berliner Südosten



Neuer Wohnraum mit unmittelbarer Nähe zu Wasser- und Grünflächen.

Neubau von bis zu drei hochwertigen modularen Stadtvillen.

Fortsetzung der Portfolio-Diversifikation modularer Projektentwicklungen: SEMODU AG entwickelt nachhaltige Stadthaustypologie. Die SEMODU AG, ein führender modularer, technologie-fokussierter Projektentwickler für nachhaltige und bezahlbare Quartiersentwicklungen, erwirbt ein ca. 2.042 m² großes Grundstück in Treptow Köpenick, im Südosten gelegen und mit 168 km² der flächenmäßig größte und grünste Stadtteil Berlins.



Das Stadthaus Ensemble befindet sich im aufstrebenden Stadtteil Treptow-Köpenick, der mit seinem Flair und einzigartiger Natur viele Zuzügler anzieht. Köpenick hat den höchsten Wald- und Wasseranteil aller Berliner Bezirke. Der flächenmäßig größte Bezirk Berlins erstreckt sich vom Treptower Park bis zum östlichen Stadtrand. Die Altstadt von Köpenick ist fast ganz von Wasser umgeben: Hier treffen sich Spree, Dahme und Müggelspree.

Geplant ist auf dem Areal bis Ende 2025/2026, in einem Bauabschnitt, die Entwicklung eines nachhaltigen Stadtvillenquartiers, welches plurale Ästhetik verkörpert und die modulare Stadthaustypologie in attraktive architektonische Formen bringt.



Auf dem rund 2.042 m² großen Grundstück sollen innovative und modular errichtete Stadthausvillen entstehen.

Durch die Projektierung und die Anordnung der geplanten Gebäudekörper auf dem Grundstück wird dieses optimal genutzt, sodass eine überdurchschnittliche Flächeneffizienz erreicht wird.



"Das Quartiersprojekt wird vollständig modular bebaut und ist ein ideales Beispiel für unsere erfolgreiche strategische Diversifikation modularer Projektentwicklungen. Mit unserer hauseigenen Plattformtechnologie erschließen wir für die künftigen Bewohner ein exquisites Wohnquartier mit hoher Lebensqualität in einer bevorzugten Umgebung. Die Stadthaustypologie trägt zu einer Schaffung von Wohnraum für alle bei, die in der Nachverdichtung die Schönheit, Nachhaltigkeit und Lebensqualität unserer Städte herausstellt.", sagt Frank Talmon l'Armée, Vorstand der SEMODU AG.



"Die Typologie des Stadthauses, eine Subkategorie zwischen Eigenheim- und Geschosswohnungsbau kann Antworten auf die Wohnungsfrage geben und ist im Ergebnis mehr als eine bloße Wohn- oder Bauform. Sie verkörpert einen entscheidenden Baustein für eine neue metropolitane Lebenswelt im 21. Jahrhundert.", führt Jochen Dorner (CGO SEMODU AG) weiter aus.



Kontakt: Benedict Heidbüchel, LL.M.

Head of Investor Relations

SEMODU AG

Phone +49 1590 1798 785

investor-relations@semodu.com



