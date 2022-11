Interview mit Michael Reeg, Geschäftsführer der Hoesch & Partner GmbH, AssCompact-MaklerbeiratsvorsitzenderHerr Reeg, wir wollen heute ja ein bisschen in der Geschichte kramen und uns dann in die Gegenwart und Zukunft bewegen. Also, was bedeutet die Begrifflichkeit "makeln" und welches Tätigkeitsspektrum ist typisch für einen Makler?Makeln ist niederdeutschen Ursprungs und bedeutet so viel wie "Geschäfte machen". Übertragen auf die Kaufmannssprache ist Makler die gebräuchliche Bezeichnung für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...