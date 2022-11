Karin Zahnd Cadoux, Präsidentin des Verwaltungsrats der Bank WIR, wird an der GV im Mai 2023 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Nachfolger soll der bisherige Vize-VRP Marc Reimann werden.Basel - Karin Zahnd Cadoux, Präsidentin des Verwaltungsrats der Bank WIR, wird an der Generalversammlung im Mai 2023 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Die Weichen für die Nachfolge sind gestellt: Der Verwaltungsrat unterstützt die Kandidatur des bisherigen Vizepräsidenten Marc Reimann. Karin Zahnd Cadoux (Foto), die 2014 in den Verwaltungsrat der Bank WIR und 2019 zu dessen Präsidentin gewählt...

