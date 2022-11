Knapp 40 Prozent konnte die Aktie der Lufthansa seit ihrem Tief im September gut machen. Nachdem sie sich aber in der letzten Woche deutlich verhaltener zeigte, startete sie auch am heutigen Montag mit einem kleinen Minus in die neue Handelswoche. Neigt die Erholungsrally sich nun dem Ende entgegen?Anfang November war die Freude bei den Lufthansa-Anlegern groß. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 6,56 Euro löste die Aktie eine W-Formation bei 6,89 Euro auf, die sie bereits seit Mai ausbildete. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...