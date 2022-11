NEW YORK (dpa-AFX) - Ängste vor einer weiteren Verschärfung der chinesischen Covid-Beschränkungen haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Die drohenden, noch strikteren Maßnahmen Chinas gegen die Corona-Pandemie haben in wichtigen chinesischen Städten zu wachsenden Protesten geführt und dürften die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum weiter trüben. Bereits an den Börsen in Fernost und in Europa hatte am Montag die größte Protestwelle seit Jahrzehnten in China die Anleger verunsichert.

Im frühen Handel notierte der Dow Jones Industrial 0,37 Prozent tiefer bei 34 221,64 Punkten, nachdem er in der Vorwoche um 1,8 Prozent auf das höchste Niveau seit April gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,51 Prozent auf 4005,76 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,33 Prozent auf 11 717,22 Zähler./edh/jha/

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711