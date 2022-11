Der Graubündner Mitte-Politiker Martin Candinas ist neuer Nationalratspräsident und damit für ein Jahr höchster Schweizer. Der Nationalrat wählte ihn am Montag mit 181 von 188 gültigen Stimmen.Bern - Der Graubündner Mitte-Politiker Martin Candinas ist neuer Nationalratspräsident und damit für ein Jahr höchster Schweizer. Der Nationalrat wählte ihn am Montag mit 181 von 188 gültigen Stimmen. Candinas› Vorgängerin Irène Kälin (Grüne/AG) war vor einem Jahr mit 151 von 166 gültigen Stimmen gewählt worden. In seinen elf Jahren im Nationalrat setzte sich der 42-jährige Candinas vor allem für...

