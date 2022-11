DJ EZB/Lagarde: Müssen Gaspreisrückgang mit Vorsicht interpretieren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat davor gewarnt, den deutlichen Rückgang des Gaspreises überzuinterpretieren. "Wir müssen uns fragen: Sind die Gründe dieses Rückgangs struktureller Natur oder konjunktureller?", sagte Lagarde in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Lagarde verwies darauf, dass der Gasverbrauch in den meisten Ländern wegen der milden Witterung im Oktober und November zurückgegangen sei und dass die Länder ihre Gasspeicher deshalb gefüllt hätten. "Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, denn auf dem Markt für Gas-Futures war der Rückgang nicht so stark", sagte sie und fügte hinzu: "Deshalb glauben viele Experten, dass der nächste Winter der schwierige wird, nicht dieser."

