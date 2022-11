DJ Aktien Schweiz knapp behaupet - Credit Suisse weiter abwärts

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich zum Wochenstart besser gehalten als die Nachbarbörsen in Europa. Dort hatten die zunehmenden Proteste in China gegen die dortige Null-Covid-Politik unter anderem Konjunktursorgen ausgelöst und die Stimmung belastet. Letztlich werde die Nachfrage in China unter der Entwicklung leiden und das dürfte nicht spurlos an der Weltkonjunkur vorbeigehen, so die Überlegung der Börsianer.

Weil im Leitindex SMI in Zürich vor allem mit Roche, Novartis und Nestle weniger konjunkturempfindliche Aktien sehr schwer gewichtet sind, fiel das Minus beim SMI nur sehr moderat aus. Er verlor 0,1 Prozent auf 11.162 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 68,6 (Freitag: 60,5) Millionen Aktien.

Roche, Nestle und Novartis schlossen allesamt mit kleinen Gewinnen bis 0,4 Prozent, mit Swisscom legte ein weiterer als defensiv geltender Wert um 0,6 Prozent zu.

An der Spitze lagen etwas überraschend Richemont (+2,2%) und auch Swatch (+1,1%) schlugen sich in der zweiten Reihe besser als der breite Markt. Die beiden Aktien gelten gemeinhin als sehr empfindlich bei negativen Meldungen aus dem für die Unternehmen sehr wichtigen Nachfragerland China. Im Markt gab es aber auch Spekulationen, dass die Unruhen Peking möglicherweise bewegen könnten, die strengen Covid-Regeln etwas zu lockern.

Schlusslicht im SMI waren klar Credit Suisse, die mit einem Minus von 9,3 Prozent die Talfahrt vom Freitag sogar noch beschleunigten. Um eine laufende Untersuchung der US-Notenbank über Verstrickungen der Credit Suisse Bank in den Kollaps der Vermögensanlagegesellschaft Archegos Capital Management zu beenden, ist die Bank zur Zahlung von Strafen und zu Korrekturen im operativen Geschäft bereit.

Die Credit Suisse erlitt durch Archegos mehr als 5 Milliarden Dollar Verlust und war damit unter einer Reihe von Finanzinstitutionen am stärksten betroffen. Im Juli 2021 hatte die Bank den Bericht einer Anwaltskanzlei veröffentlicht, in dem jahrelange Versäumnisse im Umgang mit den von Archegos ausgehenden Risiken offenbar wurden.

