Nachdem es am Montag zum Handelsstart zunächst deutlich bergab ging, drehte der Leitindex SMI im Handelsverlauf wieder ins Plus, konnte die Gewinne aber nicht halten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstagt der Woche mit leichten Verlusten beendet. Nachdem es zum Handelsstart zunächst deutlich bergab ging, drehte der Leitindex SMI im Handelsverlauf wieder ins Plus, konnte die Gewinne aber nicht halten. Vor allem die SMI-Schwergeweichte verhinderten jedoch ein noch deutlicheres Tagesminus, wie es an den meisten anderen grossen europäischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...