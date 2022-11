Proteste in China gegen die strenge Corona-Politik der Regierung haben zum Wochenauftakt auch die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten beunruhigt.Paris / London - Proteste in China gegen die strenge Corona-Politik der Regierung haben zum Wochenauftakt auch die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten beunruhigt. Der EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,68 Prozent auf 3935,51 Punkte. Der französische Cac 40 büsste 0,70 Prozent auf 6665,20 Zähler ein. Der britische FTSE 100 sank um 0,17 Prozent auf 7474,02 Punkte. Die Situation in China...

