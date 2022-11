Um über 40 Prozent konnte die Nel ASA-Aktie sich in den letzten sechs Wochen erholen und damit so manche charttechnische Hürde erfolgreich überwinden. Da geht es bei manch einem schon mit der Fantasie durch und im Netz ist bereits von einem neuen Hype oder einer anstehenden Kursrallye zu lesen.Allerdings ist Nel ASA (NO0010081235) noch nicht so richtig über den Berg und sieht sich nach wie vor mancher Herausforderung gegenübergestellt. Die Erholung ist letztlich nicht nur guten Neuigkeiten vom Unternehmen selbst zu verdanken, sondern auch der allgemein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...