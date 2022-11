MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zu den Protesten in China:

"Es gab in China niemanden, der die Null-Covid-Strategie in Zweifel zog. Oder öffentlich in Zweifel ziehen durfte. Es gab deshalb auch keine Debatten über den richtigen Weg, kein Dazulernen und keine Kurskorrekturen. Daraus lässt sich viel lernen. Allem voran, dass autoritäre Staaten den Demokratien keineswegs überlegen sind bei der Bekämpfung von Krisen. Die Null-Covid-Strategie mit "grünen Zonen" mit wenigen oder gar keinen Corona-Fällen sowie mit Kontrollen beim Übertritt von einer Zone zur anderen wurde jedenfalls auch hierzulande von Experten verfochten. In langen Debatten hat man sich gegen diesen Weg entschieden. Wie man nun weiß: aus gutem Grund."/zz/DP/men