Eine in Neuseeland entwickelte Technologieplattform gibt einem Plantagenleiter der Bay of Plenty einen Vorsprung, wenn es darum geht, Wettervorhersagen zu machen und Schädlinge und Krankheiten auf seinem Land zu kontrollieren. Nikesh Gurung und sein Baygold-Team leiten 74 ha Plantage in Southland, nahe Paengaroa, die SunGold-Kiwis erzeugt. Bildquelle: Shutterstock.com Wie NZHerald...

Den vollständigen Artikel lesen ...