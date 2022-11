Der DAX eröffnete am Vortag direkt mit einem Gap-down bei 14.471 Punkten, nachdem er am Freitag noch bei 14.541 Punkten aus dem Handel gegangen war. Im weiteren Kursverlauf sackte der DAX dann weiter ab und erreichte im Tagestief 14.374 Punkte. Per Börsenschluss notierte der DAX dann nur leicht höher bei 14.383 Punkten, zudem mit einer sehr bärischen Tageskerze. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag wieder etwas höher im Bereich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...