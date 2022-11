DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EZB - Aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot darf die EZB angesichts der anhaltend hohen Inflation von ihrem Zinserhöhungskurs nicht verfrüht abrücken. "Ich denke, das Risiko zu wenig zu tun, ist klarerweise mehr ausgeprägt, als zu viel zu tun", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) auf einer Podiumsdiskussion in Paris. Die Währungshüter befänden sich mit ihrer Zinspolitik immer noch in einer relativ frühen Phase, in der sie die Konjunktur lediglich weniger fördere und die Wirtschaftsaktivität noch nicht bremse. (Welt)

FLUGVERKEHR - Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Carsten Spohr, warnt die EU-Kommission davor, mit ihren Klimaschutzplänen Fitfor55 einseitig europäische Fluglinien zu belasten. In der Bild-Zeitung forderte Spohr zugleich die Bundesregierung auf, sich zugunsten der europäischen Anbieter in Brüssel einzusetzen. "Für das Klima ist nichts gewonnen, wenn Menschen anstatt in der EU künftig in Doha oder Istanbul umsteigen", sagte Spohr. "Wir brauchen eine Politik, die den Klimaschutz vorantreibt und gleichzeitig Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Europa sichert." (Bild-Zeitung)

DIVIDENDEN - Die 40 DAX-Konzerne dürften ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 so viel ausschütten wie noch nie. Nach einer Prognose des Handelsblatts werden sich die Dividenden voraussichtlich auf knapp 54 Milliarden Euro summieren. Das wären 6 Prozent mehr als für das letzte Jahr. Demnach dürften vermutlich 26 Unternehmen ihre Dividende erhöhen, darunter voraussichtlich die Versicherer Allianz und Munich Re, die Deutsche Bank, die Börse, die Post, die Telekom und Linde. (Handelsblatt)

CLEARING - Die EU-Kommission will Finanzfirmen dazu zwingen, einen Teil ihrer Wertpapiergeschäfte von London in EU-Staaten zu verlagern. Konkret geht es um Derivate, die auf Euro lauten, also um Finanzwetten zum Beispiel auf Zins- und Devisenentwicklungen. Große Investoren aus der EU, etwa Banken, müssten dann zumindest einige ihrer Geschäfte über sogenannte Clearinghäuser in der EU abwickeln anstatt nur Europas größten Finanzplatz London zu nutzen. (Süddeutsche Zeitung)

GRÜNE FONDS - Ein internationales Rechercheprojekt zeigt: 48 Prozent aller als besonders nachhaltig ("Dark Green") etikettierten Fonds in Europa investieren in Branchen, deren ökologischer Mehrwert nicht erkennbar ist. Dieser grüne Etikettenschwindel trifft auf eine wachsende Zahl an Anlegern. 409 Milliarden Euro investierten Anleger laut Umweltbundesamt 2021 in nachhaltige Fonds, das Anlagevolumen hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt. (Handelsblatt)

DEUTSCHLANDTICKET - Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird nach Ansicht des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) voraussichtlich erst im Mai eingeführt werden können. "Der Zeitpunkt des Beginns wird der 1. Mai sein", prognostizierte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff. Viel früher sei es nicht möglich. Es gebe noch viel zu tun, bis alles administrativ geregelt sei. Er nannte den aufwendigen Prozess der Tarifgenehmigung als Beispiel, außerdem müssten die Tarifsysteme der Verkehrsverbünde umgestellt werden. Er kritisierte, dass die Politik noch immer kein konkreten Starttermin genannt haben. (FAZ)

DEUTSCHLANDTICKET - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat vor einem Treffen mit seinen Länderkollegen gefordert, das geplante 49-Euro-Ticket trotz erheblicher Bedenken von Städten und Gemeinden rasch einzuführen. "Es gibt einen einstimmigen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der alle bindet", sagte er. "Wichtig ist, dass dieser jetzt zügig umgesetzt wird und nicht ständig neue Dinge diskutiert werden." (Funke Mediengruppe)

