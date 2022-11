Der DAX dürfte am Dienstag nach seinem schwachen Wochenstart wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsstart knapp mit 0,1 Prozent im Plus auf 14.398 Punkte. Auf dem höchsten Stand seit Juni tut sich der deutsche Leitindex nun schwerer, der 20-Prozent-Rally seit Ende September weitere Gewinne folgen zu lassen.Zu Wochenbeginn hatten die vermehrten Unruhen in China an den Weltbörsen ihre Spuren hinterlassen aus Sorge, dass diese die Aussichten ...

