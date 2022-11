So kurz vor der Rede von Jerome Powell am Mittwoch um 19:30 Uhr nehmen die Warnungen einiger Fed-Mitglieder zu. Die Vertreter der US-Notenbank Fed betonten am Montag, dass sie die Kreditkosten weiter anheben werden, um die Inflation einzudämmen. Dafür erwägt die Federal Reserve weitere Zinserhöhungen. Ein wichtiges Fed-Mitglied sagte, dass er die Zinssätze etwas höher ...

