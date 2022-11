Der Zusammenbruch von FTX zieht weitere Kreise. BlockFi musste Gläubigerschutz nach Chapter 11 anmelden. ASMI warnt vor politischem Druck aus den USA. Washington verlangt, dass das China-Geschäft eingestellt wird. Bob Iger tritt bei Disney auf die Kostenbremse. Das Streaminggeschäft soll so schnell wie möglich profitabel gemacht werden.China führt heute früh den asiatischen Aktienhandel weit ins Plus. Alle chinesischen Indizes springen deutlich an und ziehen auch die meisten anderen Benchmarks in der Region mit. Der Terminmarkt ...

