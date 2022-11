NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Die hohe Nachfrage bei einem gleichzeitigen Arbeitskräftemangel an wichtigen Drehkreuzen habe im Sommer dafür gesorgt, dass die Airlines nicht alle gewünschten Flüge hätten anbieten können, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher hätten die Renditen auf den Langstrecken deutlich über dem Vor-Corona-Niveau 2019 gelegen. Im kommenden Sommer rechnet Irving hier mit einem Rückgang des Umsatzes pro verfügbarem Sitzkilometer im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was für ihn ein ermutigendes Szenario ist. Die mit "Outperform" bewertete IAG sei unter den großen Linien sein Favorit und sollte am stärksten vom Rückzug von Norwegian aus dem Transatlantik-Geschäft profitieren. Bei den Konkurrenten Air-France KLM und Lufthansa verweist Irving auf die Bewertungen sowie unternehmensspezifische Probleme./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 18:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

