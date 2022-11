Jeito Capital affirme son leadership dans le secteur biopharmaceutique européen avec la cession de Neogene Therapeutics à AstraZeneca

Jeito Capital affirme son leadership dans le secteur biopharmaceutique européen avecla cession de Neogene Therapeutics àAstraZeneca

L'opération valide la stratégie d'investissement de Jeito, qui consiste à sélectionner des entreprises biopharmaceutiques développant des thérapies extrêmement innovantes grâce à des équipes à l'expertise reconnue dans l'objectif d'apporter de nouvelles options thérapeutiques à des patients très sévèrement atteints.

Paris, France, 29 novembre2022 - Jeito Capital (« Jeito »), la première société de Private Equity européenne entièrement indépendante, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie, a le plaisir d'annoncer la cession de Neogene Therapeutics, Inc. ("Neogene Therapeutics" ou "Neogene") à AstraZeneca, entreprise biopharmaceutique mondiale.

Neogene est une biopharma au stade clinique, pionnière dans la découverte, le développement et la fabrication de la prochaine génération de thérapies à récepteur de cellule T (TCR-T). Jeito avait choisi Neogene comme premier investissement du fonds et a co-dirigé le financement de sa série A de 110 millions de dollars.

Selon les termes de la transaction, AstraZeneca acquiert Neogene pour un montant total pouvant atteindre 320 millions de dollars, en cash et sans dette. Ce montant comprendra un paiement initial de 200 millions de dollars à la conclusion de la transaction, et jusqu'à 120 millions de dollars supplémentaires selon des étapes conditionnelles ou non.

Depuis son investissement, Jeito a soutenu Neogene afin d'accélérer le développement clinique de son premier candidat-médicament, et de développer ses capacités de production.

Dr Rafaèle Tordjman, MD, PhD, fondatrice et présidente de Jeito Capital, a commenté: « Cette cession, première réalisation d'un investissement de Jeito, valide parfaitement notre stratégie fondée sur l'identification d'innovation majeure dans le secteur biopharmaceutique et sur notre soutien à des équipes dirigeantes expérimentées capables d'accélérer l'accès aux patients en impasse thérapeutique. AstraZeneca, leader mondial en oncologie, a choisi Neogene pour renforcer ses capacités internes ce qui est une reconnaissance majeure de la qualité de l'innovation proposée et de l'équipe. Je souhaite féliciter toute l'équipe de Neogene pour cette fantastique réussite. De plus, cette acquisition illustre parfaitement la stratégie des grands groupes pharmaceutiques qui ont besoin de renforcer leurs efforts de recherche interne en choisissant le meilleur de l'innovation externe. »

Rachel Mears, associée de Jeito et membre du conseil d'administration de Neogene Therapeutics, a ajouté: « Au cours de notre collaboration, Neogene est parvenue à s'affirmer comme une société de thérapie cellulaire de classe mondiale, en procédant à des recrutements clés, en développant son portefeuille de produits TCR innovants et en entrant en phase clinique. Jeito a soutenu Neogene à chaque étape de développement. L'acquisition par AstraZeneca est une démonstration forte que notre approche combinant une profonde expertise scientifique et industrielle crée une valeur significative pour les entreprises ainsi que pour les patients in fine. »

Les TCR-T sont reconnus comme une modalité thérapeutique prometteuse dans le traitement du cancer. La plupart des approches actuelles de thérapie cellulaire en oncologie consistent à modifier les cellules T du système immunitaire pour qu'elles reconnaissent les protéines exprimées à la surface des cellules cancéreuses. En revanche, les TCR peuvent reconnaître des cibles intracellulaires, notamment des mutations spécifiques au cancer, ce qui permet de débloquer des cibles jusqu'alors inaccessibles aux thérapies cellulaires.

Neogene a été fondée par Carsten Linnemann, PhD, PDG de Neogene, Ton Schumacher, PhD, investigateur principal à l'Institut néerlandais du cancer, à l'Institut Oncode en partenariat avec Two River, et par le vétéran de l'industrie de la thérapie cellulaire Arie Belldegrun, MD, fondateur de Kite Pharma, Inc. et cofondateur, président exécutif d'Allogene Therapeutics. Avec le soutien de Jeito, Neogene a renforcé son équipe dirigeante dans des fonctions clés, notamment la fabrication, les opérations et le développement clinique.

Carsten Linnemann, PhD, PDG de Neogene Therapeutics, a déclaré: « Nous sommes ravis de collaborer avec AstraZeneca dans le cadre de notre mission commune, qui consiste à offrir de nouvelles options de traitement à des patients atteints de tumeurs solides grâce à des thérapies par récepteurs de cellules T de nouvelle génération. Notre expertise, notre portefeuille clinique et notre plateforme technologique dans ce domaine, combinés au leadership d'AstraZeneca dans le domaine de l'oncologie et à sa présence mondiale, nous permettront d'être encore mieux positionnés pour transformer la science pionnière en nouveaux traitements pour les cancers difficiles à traiter. Nous remercions Jeito Capital et tous nos investisseurs pour leurs conseils et leur soutien. »

AstraZeneca construit un portefeuille de thérapies cellulaires visant à renforcer les lymphocytes T du système immunitaire, afin de lutter plus efficacement contre le cancer. Ses équipes de recherche explorent de nouvelles façons de cibler et d'armer les CAR-T pour augmenter leur efficacité dans les tumeurs solides et travaille à la mise au point de bibliothèques de thérapies prêtes à l'emploi, déjà développées à partir de cellules de donneurs sains.

À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société de Private Equity internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine de la santé et de la biopharmacie, qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l'innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d'euros sous gestion, et un portefeuille déjà solide de compagnies diversifiées, Jeito soutient et accompagne les managers grâce son équipe pluridisciplinaire d'experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l'émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jeito.life, ou suivre @Jeito_lifesur Twitter ou LinkedIn.

À propos de Neogene Therapeutics

Neogene Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie internationale spécialisée dans la découverte, le développement et la fabrication de thérapies TCR transformatrices de nouvelle génération ciblant les néoantigènes des cancers solides. Neogene développe un pipeline de thérapies TCR entièrement individualisées ainsi que des thérapies TCR ciblant des néoantigènes partagés, notamment KRAS muté (mKRAS) et TP53 muté (mTP53).

Neogene a été fondée par Carsten Linnemann, PhD, PDG de Neogene, et Ton Schumacher, PhD, investigateur principal à l'Institut néerlandais du cancer, l'Institut Oncode en partenariat avec Two River, et le vétéran de l'industrie de la thérapie cellulaire Arie Belldegrun, MD, fondateur de Kite Pharma, Inc. et co-fondateur et président exécutif d'Allogene Therapeutics, Inc. ainsi que grâce aux investissements clés de Vida Ventures, TPG, EcoR1 Capital, Jeito Capital, Syncona, Polaris Partners et Pontifax.

Neogene a son siège européen à Amsterdam et son siège américain à Santa Monica. Son équipe dispose d'une expertise approfondie en matière de thérapie génique et cellulaire et partage la mission d'apporter des thérapies TCR transformatrices de nouvelle génération aux patients atteints de cancers solides dans le monde entier. Veuillez consulter le site www.neogene.comet suivre Neogene sur LinkedIn.

